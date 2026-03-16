В Иране повреждено более 61 тыс. домов и объектов - представитель правительства

БАКУ /Trend/ - С 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Ирану повреждено более 61 тысячи жилых домов и коммерческих объектов.
Как сообщает Trend, об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатиме Мохаджерани на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Тегеране.
По её словам, в провинции Тегеран повреждено около 18,2 тыс., а в других провинциях страны - 34,5 тыс. жилых домов и коммерческих объектов.
Мохаджерани отметила, что с начала войны в Иране погибли 226 женщин, более 3 тысяч женщин получили ранения. Число погибших в возрасте до 18 лет составляет 204 человека. Среди погибших - 17 сотрудников сферы здравоохранения, 206 учителей и учащихся, 154 человека ранены.
Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.
28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.
8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.
Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.
На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.