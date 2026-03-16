В праздничные дни АЖД назначает дополнительные рейсы по популярным маршрутам

БАКУ/ Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет работать в усиленном режиме в дни праздников Рамазан и Новруз с 20 по 30 марта.

Как сообщает Trend cо ссылкой на АЖД, в целях обеспечения безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров в пункты назначения проводится регулярный техосмотр подвижного состава, ведутся постоянные проверки инфраструктуры.

Для удовлетворения растущего в праздничные дни спроса на пассажирские перевозки и обеспечения непрерывности перевозок назначены дополнительные рейсы по ряду направлений.

Для более комфортной организации поездок в Габалу - один из туристических регионов, куда пассажиры чаще всего отправляются в выходные дни, - с 20 по 30 марта будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку. Поезда будут отправляться из столицы в Габалу в 07:30, из Габалы в Баку – в 19:00.

Также с 18 по 30 марта будут осуществляться дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Поезда из Баку будут отправляться в 08:30, из Агстафы – в 17:20. Дополнительные рейсы по линии Баку-Газах-Баку назначены на 20, 22, 29 и 30 марта. Поезда будут отправляться из Баку в 07:45, из Газаха – в 16:40.

В праздничные дни пассажиры могут совершать поездки из Баку в Агстафу и Газах, а также в обратном направлении и ежедневными рейсами Баку–Газах–Баку. Отметим, что на билеты по маршруту Баку-Агстафа-Баку применяется 10%-ная скидка.

Кроме того, для организации комфортных поездок пассажиров в Карабах в праздничные дни на 23 и 25 марта назначены дополнительные поезда по маршруту Баку-Агдам-Баку. 21 и 28 марта в этом направлении также будут осуществляться обычные рейсы. Поезда будут отправляться из Баку в 07:10, из Агдама – в 18:10.

20 и 21 марта будут организованы рейсы по маршруту Гянджа-Мингячевир-Гянджа. Поезда будут отправляться из Гянджи в 07:15, из Мингячевира - в 08:40. Поездки по линии Гянджа–Габала–Гянджа будут осуществляться по стандартному расписанию.

В зависимости от уровня спроса на железнодорожные поездки в другие туристические регионы страны - Шеки, Гах, Загаталу и Балакен - 18, 19, 20, 27 и 29 марта к поездам по маршруту Баку-Балакен-Баку будут прицеплены дополнительные вагоны.

Движение поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии с 20 по 30 марта будет организовано согласно расписанию нерабочих дней.

Контакт-центр АЖД 1822, работающий в режиме 24/7, также будет функционировать в праздничные дни в усиленном режиме.

Для ознакомления с расписанием поездов и приобретения билетов пассажиры могут воспользоваться сайтом www.ady.az и приложением ADY Mobile.