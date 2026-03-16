Стала известна сумма НДС, возвращённого потребителям в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям было возвращено более 314,6 тыс. манатов НДС.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, механизм "ƏDV geri al" предусматривает возврат части НДС, уплаченного за товары, приобретённые у лиц, осуществляющих розничную торговлю или деятельность в сфере общественного питания (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги, оказываемые в сфере театральных представлений, показа фильмов, посещения музеев и концертов симфонического оркестра.

Кроме того, это распространяется на медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

"В январе–феврале 2026 года потребителям было возвращено более 314,6 тыс. манатов НДС, что на 29,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за период реализации проекта сумма средств, возвращённых потребителям, превысила 4,4 млн манатов", — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что по состоянию на 1 марта 2026 года было зарегистрировано 3 302 онлайн-контрольно-кассовых аппарата. Расширение использования контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (ККА) способствует более прозрачному проведению расчётов, предотвращению незаконного оборота товаров и усилению контроля за оборотом.

В январе–феврале 2026 года оборот, зарегистрированный посредством ККА нового поколения, составил около 83,6 млн манатов, что на 19 млн манатов, или 29,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.