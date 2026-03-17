Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 марта

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 марта

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9545 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,0926 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9545
AUD 1,2023
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1142
CZK 0,08
CNY 0,2469
DKK 0,2616
GEL 0,6249
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,263
SEK 0,1818
CHF 2,1567
ILS 0,545
CAD 1,2423
KWD 5,5385
KZT 0,3523
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5003
MDL 0,0972
NOK 0,1757
UZS 0,0141
PKR 0,6084
PLN 0,4573
RON 0,3837
RUB 2,0926
RSD 0,0166
SGD 1,33
SAR 0,453
xdr 2,3097
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0676
NZD 0,9931
