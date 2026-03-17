Назван объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году в экономику Азербайджана было вложено 6,595 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
Как сообщает Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса, заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.
"В то же время из страны за рубеж было инвестировано 2,528 млрд долларов прямых инвестиций. Наибольший объём инвестиций из Азербайджана был направлен в экономику Израиля — 542,6 млн долларов, что связано с проектом "Тамар"", - подчеркнул он.
Отметим, что 31 января 2025 года SOCAR подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте "Тамар", который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля.