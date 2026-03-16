Членам Координационного штаба представлена концепция развития инфраструктуры Азыхской пещеры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Trend, в ходе поездки в Ходжавенд членам Координационного штаба была представлена концепция развития инфраструктуры Азыхской пещеры.

Члены штаба также были проинформированы о проводимых на этой территории археологических исследованиях.