Иранская армия заявила о нанесении ударов по израильским военным объектам

БАКУ /Trend/ - Иранская армия несколько часов назад атаковала израильские оружейные центры «Rafael» и объекты авиационной промышленности «IAI».

По данным Trend, эту информацию распространила сама иранская армия.

Сообщается, что в ходе воздушных ударов Иран использовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.