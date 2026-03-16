Назван объем годовой выработки энергии из отходов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Бакинский завод по сжиганию твёрдых бытовых отходов обладает мощностью по сжиганию 500 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель начальника отдела утилизации ОАО «Təmiz Şəhər» Ариф Керимов во время информационного тура по хозяйственным объектам ОАО «Təmiz Şəhər».

По его словам, в результате сжигания этих отходов ежегодно производится 200 миллионов киловатт-часов энергии.

«Это означает обеспечение электроэнергией 110 тысяч домохозяйств, что сопоставимо с обеспечением электричеством города размером с Гянджу в течение одного года. 15 процентов энергии, производимой на заводе, расходуется на покрытие собственных энергетических потребностей предприятия, а оставшаяся часть передаётся в государственную энергетическую сеть. Дым, образующийся при сжигании, на заводе проходит очистку в специальном реакторе методом абсорбции», - сказал А.Керимов.

Он подчеркнул, что этот завод выполняет для Баку функцию «лёгких» города.