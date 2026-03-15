Иран заявил о применении баллистической ракеты "Саджил" против Израиля

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об использовании баллистических ракет «Саджил» против Израиля на 54-м этапе операции «Истинное обещание 4».

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении КСИР.

Согласно информации, на этом этапе против Израиля были использованы ракеты «Хорремшехр» с боеголовкой весом 2 тонны, а также ракеты «Хейбаршекан», «Кадр» и «Эмад».

Также говорится что указанные ракеты были нацелены на важную военную и оборонную промышленную инфраструктуру Израиля, а также на центры управления воздушным движением.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.