Участие частного сектора Азербайджана в WUF13 будет расширено - Анна Соаве

БАКУ/ Trend/ - Участие частного сектора Азербайджана во Всемирном форуме городов (WUF13) будет расширено.
Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила руководитель офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве на информационной сессии "WUF13 - для частного сектора".
По словам А. Соаве, Всемирный форум городов выступает платформой, объединяющей государственные структуры, сообщества и инвесторов. Стоящие перед нами вызовы достаточно масштабны. В мире более 3 миллиардов человек живут в ненадлежащих условиях, и эта реальность негативно влияет как на здоровье людей, так и на экономику в целом:
"Города должны адаптироваться к стремительным трансформациям. Мы должны признать, что именно города являются основной движущей силой устойчивого будущего. Для Азербайджана проведение WUF13 имеет особое значение, и это превращает Баку в глобальный центр".
Она также отметила, что на WUF11 приняли участие 17 тысяч человек, а на WUF12 в Каире - 25 тысяч человек.
"В этом году мы планируем еще больше расширить участие частного сектора Азербайджана в WUF", - добавила она.