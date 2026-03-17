...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Участие частного сектора Азербайджана в WUF13 будет расширено - Анна Соаве

17 марта 2026 11:27 (UTC +04:00)
Участие частного сектора Азербайджана в WUF13 будет расширено - Анна Соаве

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде

Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Участие частного сектора Азербайджана во Всемирном форуме городов (WUF13) будет расширено.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила руководитель офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве на информационной сессии "WUF13 - для частного сектора".

По словам А. Соаве, Всемирный форум городов выступает платформой, объединяющей государственные структуры, сообщества и инвесторов. Стоящие перед нами вызовы достаточно масштабны. В мире более 3 миллиардов человек живут в ненадлежащих условиях, и эта реальность негативно влияет как на здоровье людей, так и на экономику в целом:

"Города должны адаптироваться к стремительным трансформациям. Мы должны признать, что именно города являются основной движущей силой устойчивого будущего. Для Азербайджана проведение WUF13 имеет особое значение, и это превращает Баку в глобальный центр".

Она также отметила, что на WUF11 приняли участие 17 тысяч человек, а на WUF12 в Каире - 25 тысяч человек.

"В этом году мы планируем еще больше расширить участие частного сектора Азербайджана в WUF", - добавила она.
Лента

Лента новостей

Читать все новости