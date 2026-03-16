АБР объявил тендер по проекту цифровой трансформации «Азербайджанских железных дорог»

Как сообщает Trend со ссылкой на банк, проект предусматривает цифровизацию основных процессов деятельности ОАО «Азербайджанские железные дороги» и финансируется за счёт кредита в размере 47 миллионов долларов США. Финансирование выделено в рамках кредита АИБ № 4497-AZE.

Основная цель проекта — повышение эффективности управления и операций в железнодорожном секторе. В этом контексте планируется цифровизация управления железнодорожными перевозками, управления активами, планирования и управления инвестициями, корпоративных функций. В результате реализации проекта ожидается совершенствование управления данными, оптимизированное управление активами, повышение общей эффективности железнодорожных операций, сокращение затрат, усиление безопасности железных дорог и рост производительности труда. Кроме того, в рамках проекта будет осуществлена полная интеграция основных бизнес-процессов АЖД в единую информационную систему управления, а сотрудники компании повысят свои навыки в сфере информационных технологий.