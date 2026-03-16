АБР объявил тендер по проекту цифровой трансформации «Азербайджанских железных дорог»

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) запустил процедуры закупок в рамках проекта «Цифровая трансформация «Азербайджанских железных дорог» и объявил международный тендер по проекту.
Как сообщает Trend со ссылкой на банк, проект предусматривает цифровизацию основных процессов деятельности ОАО «Азербайджанские железные дороги» и финансируется за счёт кредита в размере 47 миллионов долларов США. Финансирование выделено в рамках кредита АИБ № 4497-AZE.
Основная цель проекта — повышение эффективности управления и операций в железнодорожном секторе. В этом контексте планируется цифровизация управления железнодорожными перевозками, управления активами, планирования и управления инвестициями, корпоративных функций. В результате реализации проекта ожидается совершенствование управления данными, оптимизированное управление активами, повышение общей эффективности железнодорожных операций, сокращение затрат, усиление безопасности железных дорог и рост производительности труда. Кроме того, в рамках проекта будет осуществлена полная интеграция основных бизнес-процессов АЖД в единую информационную систему управления, а сотрудники компании повысят свои навыки в сфере информационных технологий.
Согласно информации, одной из основных целей является обеспечение устойчивого развития железнодорожного сектора Азербайджана.
Отметим, что кредит по проекту вступил в силу 10 марта 2025 года, в настоящее время продолжаются процессы закупок и тендеров. Проект был утверждён 30 сентября 2024 года.