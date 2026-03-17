На крупнейшем газовом месторождении ОАЭ остановлена добыча после атаки дрона

Арабские страны Материалы 17 марта 2026 11:36 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В Объединенных Арабских Эмиратах после атаки беспилотного летательного аппарата, вызвавшей пожар, администрация Абу-Даби приостановила работы на крупном газовом месторождении "Шах". Добыча не будет вестись до завершения оценки нанесенного ущерба.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, по информации оператора - государственной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), месторождение "Шах", расположенное примерно в 180 километрах к юго-западу от Абу-Даби, является одним из крупнейших в мире и способно добывать 1,28 миллиарда стандартных кубических футов газа в сутки.

Согласно данным пресс-службы, пожар локализован, пострадавших нет.

В ходе конфликта энергетическая и транспортная инфраструктура Объединённых Арабских Эмиратов неоднократно подвергалась атакам со стороны Ирана.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.

