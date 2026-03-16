ИБР выделит средства на реконструкцию Карабахского ирригационного канала

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), состоявшейся в ноябре 2024 года, были подписаны соглашения с Группой Исламского банка развития по проекту "Строительство главного ирригационного канала от водохранилища "Гыз галасы".

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2025 году, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что этот проект стал первым, финансируемым международным финансовым институтом с государственной гарантией на освобожденных территориях Азербайджана. В рамках проекта 14 ноября 2024 года было подписано кредитное соглашение с Исламским банком развития на сумму 96,48 млн долларов США для финансирования проекта "Строительство главного ирригационного канала от водохранилища "Гыз галасы" с целью улучшения водоснабжения 252 000 гектаров земли в Джабраиле и Физули и ввода в эксплуатацию 12 620 гектаров новых орошаемых земель.

Одновременно ведутся переговоры о финансировании еще одного инфраструктурного проекта, запланированного к реализации на освобожденных территориях, — проекта "Реконструкция Карабахского ирригационного канала" стоимостью 436,39 млн долларов США, целью которого является орошение около 115 000 гектаров пахотных земель в Карабахском регионе и 9 прилегающих районах (Мингячевир, Евлах, Геранбой, Барда, Агджабеди, Агдам, Тертер, Бейлаган и Имишли), а также обеспечение жилых районов питьевой и бытовой водой. Подписание соглашений по этому проекту планируется в рамках ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, которые состоятся в Азербайджане в 2026 году.