В Азербайджане автовокзалы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

Материалы 16 марта 2026 15:51 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Все автовокзалы и автостанции в Азербайджане будут работать в усиленном режиме в период праздников Новруз и Рамазан — с 19 по 30 марта.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что для предотвращения скопления пассажиров на маршруты будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобретать билеты онлайн через портал https://biletim.az/, а также в кассах автовокзалов.

Отметим, что в настоящее время через портал можно приобрести билеты в 58 пунктов, по 91 направлению. К системе подключены 403 транспортных средства, выполняющих 355 рейсов.

