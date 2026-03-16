Иран не обращался с просьбой о прекращении огня - Арагчи

Отметим, что из-за отсутствия конкретного соглашения на переговорах между США и Ираном по ядерной программе с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану воздушные удары. В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряженной ситуации с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, и ряд стран призвал своих граждан покинуть регион. Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых. В первый день воздушных атак на Иран погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.