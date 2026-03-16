Иран не обращался с просьбой о прекращении огня - Арагчи

Политика Материалы 16 марта 2026 17:45 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ/ Trend/ - Иран в связи с продолжающейся военной эскалацией в настоящее время не обращался ни к одной стороне с просьбой о прекращении огня.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на состоявшейся сегодня в Тегеране пресс-конференции.

По его словам, Иран хочет, чтобы эта война завершилась и подобный конфликт больше никогда не повторился.

Арагчи отметил, что Иран без каких-либо проблем продолжает свое сопротивление:
"У Ирана нет никаких сомнений в праве на самооборону, и он обладает силой продолжать войну в любом направлении".

Отметим, что из-за отсутствия конкретного соглашения на переговорах между США и Ираном по ядерной программе с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану воздушные удары. В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день воздушных атак на Иран погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряженной ситуации с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, и ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.

