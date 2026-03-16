Иран не обращался с просьбой о прекращении огня - Арагчи

БАКУ/ Trend/ - Иран в связи с продолжающейся военной эскалацией в настоящее время не обращался ни к одной стороне с просьбой о прекращении огня.
По его словам, Иран хочет, чтобы эта война завершилась и подобный конфликт больше никогда не повторился.
Отметим, что из-за отсутствия конкретного соглашения на переговорах между США и Ираном по ядерной программе с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану воздушные удары. В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.
В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.
В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряженной ситуации с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, и ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.