В Агдаме организован праздничный концерт (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Агдам состоялся праздничный концерт.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в городе Агдаме выступил Заслуженный коллектив Международного центра мугама – Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова.

Мероприятие, прошедшее в Агдамском центре мугама, состоялось в рамках масштабной программы, инициированной и организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики.

На мероприятии присутствовали жители города.

Оркестр исполнил произведения известных азербайджанских композиторов, а также народные песни.