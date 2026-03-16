В Агдаме организован праздничный концерт (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Агдам состоялся праздничный концерт.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, в городе Агдаме выступил Заслуженный коллектив Международного центра мугама – Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова.
Мероприятие, прошедшее в Агдамском центре мугама, состоялось в
рамках масштабной программы, инициированной и организованной
Министерством культуры Азербайджанской Республики.
На мероприятии присутствовали жители города.
Оркестр исполнил произведения известных азербайджанских композиторов, а также народные песни.