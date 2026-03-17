Впервые в регионе: выпускникам UNEC будет выдан «Неакадемический транскрипт»

UNEC внедрило важное новшество в систему высшего образования и интеграцию выпускников на рынок труда.

Проект «Неакадемический транскрипт», над которым университет работал более трех лет, успешно завершен, и эта инициатива впервые будет реализована в нашей стране, а также в регионе.

Известно, что выпускникам ведущих университетов мира предоставляются академические транскрипты, которые в основном отражают их знания по специальности. Однако требования современного рынка труда показывают, что одних теоретических знаний недостаточно. Работодатели также предпочитают оценивать личные качества кандидатов — «мягкие навыки», такие как лидерство, коммуникабельность, работа в команде и решение проблем.

Исходя из этой потребности, подготовленный UNEC «Неакадемический транскрипт» официально подтвердит неакадемические навыки, приобретенные выпускниками за время обучения в университете. Этап тестирования проекта начнётся в апреле, а официальные экзамены для получения неакадемического транскрипта начнутся в мае.

Процесс оценки будет проводиться на основе 10 ключевых критериев. Эти критерии включают в себя лидерские качества, умение работать в команде, аналитическое мышление, навыки решения проблем, креативность, социальную ответственность и другие важные компетенции. По результатам экзамена индивидуальные навыки студентов будут оценены с использованием объективных критериев и подтверждены в виде официального документа. Этот документ позволит более объективно оценить потенциал кандидатов в деловом мире и значительно повысит конкурентоспособность выпускников UNEC.