Средний коридор и TRIPP усиливают конкуренцию в Евразии

БАКУ /Trend/ - Геополитические риски в морской сфере Евразии в 2026 году останутся на высоком уровне, а конкуренция за торговые маршруты в регионе усилится. В то же время формирование Среднего коридора и маршрута TRIPP создаёт новый геополитический баланс в регионе.
Об этом говорится в статье агентства "Special Eurasia" под названием "Геополитические морские риски в Евразии в 2026 году", сообщает Trend.
В статье отмечается, что к 2026 году произошёл важный геополитический сдвиг, и в результате ослабления традиционных экономических зависимостей, унаследованных со времён Советского Союза, сформировалась многополярная конкуренция за межконтинентальные торговые маршруты.
Особое внимание уделено тому, что западные страны, ищущие альтернативу маршрутам через Россию, проявляют значительный интерес к Среднему коридору.
Также отмечается, что одним из ключевых элементов геополитической динамики региона является инициатива США по созданию "Международного маршрута Трампа ради мира и процветания" (TRIPP).
В статье подчеркивается, что экологическая ситуация на Каспийском море также увеличивает геополитические и экономические риски. «Снижение уровня воды серьёзно ограничивает возможности паромных и танкерных перевозок, а в таких ключевых портах, как Курык и Энзели, требуются постоянные и дорогостоящие работы по дноуглублению», – говорится в статье.