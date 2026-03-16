Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Средний коридор и TRIPP усиливают конкуренцию в Евразии

Экономика Материалы 16 марта 2026 18:29 (UTC +04:00)
Средний коридор и TRIPP усиливают конкуренцию в Евразии
Фото: Сайт Всемирного банка

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Геополитические риски в морской сфере Евразии в 2026 году останутся на высоком уровне, а конкуренция за торговые маршруты в регионе усилится. В то же время формирование Среднего коридора и маршрута TRIPP создаёт новый геополитический баланс в регионе.

Об этом говорится в статье агентства "Special Eurasia" под названием "Геополитические морские риски в Евразии в 2026 году", сообщает Trend.

В статье отмечается, что к 2026 году произошёл важный геополитический сдвиг, и в результате ослабления традиционных экономических зависимостей, унаследованных со времён Советского Союза, сформировалась многополярная конкуренция за межконтинентальные торговые маршруты.

Аналитики отмечают, что в этом процессе Азербайджан укрепил свои позиции как логистический центр. «Азербайджан благодаря интегрированной производственной и транзитной инфраструктуре превратился в важный логистический узел в регионе и становится ключевой транспортной артерией, соединяющей Южный Кавказ с Европой и Центральной Азией», – подчеркивается в статье.

Особое внимание уделено тому, что западные страны, ищущие альтернативу маршрутам через Россию, проявляют значительный интерес к Среднему коридору.

Также отмечается, что одним из ключевых элементов геополитической динамики региона является инициатива США по созданию "Международного маршрута Трампа ради мира и процветания" (TRIPP).

В статье подчеркивается, что экологическая ситуация на Каспийском море также увеличивает геополитические и экономические риски. «Снижение уровня воды серьёзно ограничивает возможности паромных и танкерных перевозок, а в таких ключевых портах, как Курык и Энзели, требуются постоянные и дорогостоящие работы по дноуглублению», – говорится в статье.

Согласно статье, глобальная экономическая стабильность всё больше будет зависеть от быстрого развития альтернативных маршрутов, таких как Средний коридор и TRIPP.
Лента

Лента новостей

Читать все новости