ЦБА обнародовал дефицит платежного баланса Азербайджана за 2025 год

17 марта 2026 12:51 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - В 2025 году общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил 1,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса по итогам 2025 года.

Он напомнил, что в 2024 году платежный баланс показал дефицит в размере 0,4 миллиарда долларов США.

"Речь идет о снижении реализованных резервных активов в течение года. При расчете этого показателя переоценка и разница курсов валют не учитываются, в соответствии с правилами и руководством по платёжному балансу, 6-е издание", - отметил представитель ЦБА.

