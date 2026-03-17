Внешнеторговый оборот Нахчывана вырос в январе-феврале

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале этого года внешнеторговый оборот Нахчыванской Автономной Республики составил 20,506 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчётный период в автономной республике экспорт составил 2,285 млн долларов США, импорт - 18,221 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года эти показатели выросли соответственно на 98,2% и 15,5%.