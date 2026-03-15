Азербайджанский борец выиграл бронзу на чемпионате Европы U-23

БАКУ/ Trend/ - В Зренянине, Сербия, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юниоров до 23 лет.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Халилов завоевал бронзовую медаль.

Фарид Халилов выступал в весовой категории до 67 кг и в матче за третье место победил венгра Петро Житовожа со счетом 6:3, поднявшись на пьедестал почета.

Этот успех стал пятой бронзовой медалью для Азербайджана на турнире. Ранее бронзу выиграли вольные борцы Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садихли (55 кг).

Чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет завершится 15 марта.