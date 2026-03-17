Назван объем портфеля бизнес-кредитов по торговым предприятиям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля текущего года бизнес-кредитный портфель по торговым предприятиям в азербайджанских банках составил 4,136 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем кредитный портфель в данной сфере сократился на 82 миллиона манатов, или на 1,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 112 миллионов манатов, или на 2,6%.

Так, сумма бизнес-кредитов, предоставленных банками торговым предприятиям, по состоянию на 1 января 2026 года составляла 4,218 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 февраля прошлого года — 4,248 миллиарда манатов.

Отметим, что по состоянию на 1 февраля 2026 года, общий кредитный портфель банков Азербайджана составил 29,980 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты занимают 53,2% (15,949 миллиарда манатов), потребительские кредиты — 31,4% (9,426 миллиарда манатов), ипотечные кредиты — 15,4% (4,605 миллиарда манатов).