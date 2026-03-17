ЦБ Азербайджана следит за влиянием геополитики на экономику

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджанской Республики в настоящее время следит за событиями на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.
Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса по итогам 2025 года.
"События начались чуть более двух недель назад. На их фоне наблюдается рост цен на различные мировые товары. Однако остаются вопросы о том, насколько этот рост временный или устойчивый. В настоящее время мы внимательно отслеживаем процессы, связанные с возможным влиянием этих событий на текущий счет платежного баланса. Проводятся соответствующие аналитические исследования. Тем не менее, пока у нас нет обновленного прогноза. Если он появится, мы поделимся информацией на следующей пресс-конференции", - заявил он.