Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ЧБТР

БАКУ/Trend/ - 16 марта министр финансов Азербайджанской Республики, руководитель Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) по Азербайджану Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом, находившимся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало Министерство финансов.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЧБТР, а также перспективы его дальнейшего развития.

Министр Сахиль Бабаев высоко оценил вклад Банка в экономическое развитие Азербайджана и укрепление экономического сотрудничества в Черноморском регионе. Отметив, что Азербайджан, как один из учредителей ЧБТР, поддерживает дальнейшее развитие Банка, министр подчеркнул, что с самого начала своей деятельности Банк своими финансируемыми в Азербайджане проектами способствовал развитию частного сектора и укреплению финансового сектора страны.

Одновременно было отмечено, что Черноморский банк торговли и развития стал первым международным финансовым институтом, выпустившим облигации в местной валюте в Азербайджане, а в 2019 году Банк разместил корпоративные облигации на Бакинской фондовой бирже с целью поддержки финансирования частного сектора.

На встрече также обсуждалось текущее председательство Азербайджана в Совете управляющих Черноморского банка торговли и развития, и было подчеркнуто, что следующее ежегодное заседание Банка, которое состоится в Баку в июле 2026 года, станет важной платформой для дальнейшего укрепления регионального финансового сотрудничества.

В свою очередь, С. Кёксал заявил, что сотрудничество с Азербайджаном имеет большое значение для Банка, отметив, что проведенные в нашей стране экономические реформы и благоприятный инвестиционный климат создали новые возможности для международных финансовых институтов. Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в областях финансирования развития частного сектора, поддержки малого и среднего бизнеса и финансовых институтов, содействия региональной торговле и транспортно-логистической связности, а также поддержки проектов, связанных с устойчивым развитием и экономической диверсификацией, в рамках будущего сотрудничества.

В ходе встречи состоялся также широкий обмен мнениями по вопросам участия Азербайджана в процессе увеличения уставного капитала Банка, обеспечения сбалансированного географического представительства стран-членов в структуре управления Банка, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для сторон.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) — это международная межправительственная финансово-кредитная организация. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляет кредиты для проектов в государственном и частном секторах стран-членов, открывает кредитные линии, предоставляет инвестиции и гарантии, а также участвует в торговом финансировании.