Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В села Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Материалы 17 марта 2026 06:52 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, на данном этапе в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, село Ходжавенд Ходжавендского района, а также село Хоровлу Джебраильского района возвращаются 82 семьи (368 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости