В села Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, на данном этапе в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, село Ходжавенд Ходжавендского района, а также село Хоровлу Джебраильского района возвращаются 82 семьи (368 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.