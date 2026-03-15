Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - 15 марта министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе и отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

В этом контексте была подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопустимость атак на соседние страны.

В ходе телефонного разговора обсуждались другие актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Наряду с этим министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.