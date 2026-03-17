Fitch Ratings оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке, связанной с Ираном, на страховой рынок

БАКУ/Trend/ - Рейтинговые последствия конфликта с Ираном будут ограниченными для глобального страхового сектора, если конфликт останется краткосрочным и удастся избежать серьезного ущерба объектам добычи и транспортировки нефти, передает Trend со ссылкой на Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"По нашему мнению, влияние на прибыль страховщиков будет управляемым при текущих рейтингах, поскольку военные риски, как правило, исключаются из покрытия, за исключением некоторых узкоспециализированных сегментов, если только масштаб и продолжительность конфликта не увеличатся. Более длительный период экономической и финансовой волатильности может косвенно повлиять на страховщиков через рост стоимости убытков, снижение стоимости активов и увеличение числа дефолтов", - сообщает агенство.

Отмечается, что лондонский рынок и глобальные специализированные страховщики наиболее напрямую подвержены рискам конфликта, поскольку они связаны со страхованием военных рисков в морских и авиационных перевозках, политического насилия, торговых кредитов и энергетических проектов: "Мы не ожидаем значительных выплат по страхованию ущерба имуществу, перерывов в бизнесе или киберрисков, поскольку такие полисы обычно исключают военные действия".

Согласно информации, недавние события привели к сокращению страховых мощностей, вызванному резким пересмотром цен, и усилили риск коррелированных убытков на рынке страхования военных рисков: "Первичные выплаты, отраженные в первом квартале 2026 года, дадут представление о влиянии на прибыль, однако, как и в 2022 году после эскалации войны между Россией и Украиной, мы ожидаем, что для большинства страховщиков оно будет ограниченным".

"Мы считаем, что косвенные, вторичные последствия конфликта с большей вероятностью повлияют на рейтинги, чем прямые страховые и перестраховочные убытки, которые, скорее всего, будут значительно ниже. Влияние на рейтинги также может быть связано с возможными изменениями суверенных или банковских рейтингов, от которых зависят рейтинги страховщиков. Такие эффекты более вероятны в случае более длительного или разрушительного конфликта, чем предполагается в базовом сценарии Fitch.

Покрытие военных рисков является обязательным на рынке Lloyd’s of London при прохождении через районы, включенные в список Объединенного военного комитета, такие как Ормузский пролив. Страхование военных рисков для морских и авиационных перевозок по всему сектору либо отменялось в кратчайшие сроки, либо пересматривалось по значительно более высоким тарифам. Премии по морскому страхованию военных рисков для судов, проходящих через Ормузский пролив, остаются волатильными, но увеличивались до 20 раз по сравнению с обычным уровнем в 0,25% от страховой стоимости судна. Авиационные военные оговорки покрывают ущерб флоту и конфискацию, но не включают перерывы в деятельности", - передает агенство.

Подчеркивается, что в настоящее время около 1 000 судов с совокупной стоимостью корпусов свыше 25 миллиардов долларов находятся в регионе Персидского залива и прилегающих водах: "Общий страховой убыток от уничтожения одного судна может достигать нескольких сотен миллионов долларов США в зависимости от его типа и груза. Морское страхование ответственности также покрывает риск загрязнения в случае крупного разлива нефти. Обычно такие риски ограничены суммой в 500 миллионов долларов на одно событие. Риск агрегированных убытков остается высоким из-за большого количества судов в районе Ормузского пролива".

Покрытие рисков политического насилия и терроризма, часто входящее в страхование имущества, может быть задействовано в результате конфликта: "Уровень воздействия остается неопределенным, но может привести к убыткам в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая дата-центры и другую инфраструктуру, ранее считавшуюся безопасной. По нашей оценке, на данный момент убытки ограничены, однако дальнейшие удары по ключевой инфраструктуре остаются существенным риском".

Согласно отчетам Fitch, страховщики торговых кредитов и политических рисков могут столкнуться с ростом выплат, если ценовые шоки на энергоносители или перебои в торговле приведут к неплатежеспособности компаний, зависящих от маршрутов через Персидский залив: "Стандартные исключения военных рисков ограничивают прямое воздействие на страхование торговых кредитов, однако энергетический, нефтехимический и транспортный секторы остаются уязвимыми, особенно в странах Азии, зависящих от импорта углеводородов из региона.

Страховые компании стран Персидского залива в значительной степени перестрахованы, однако глобальные перестраховщики сократили свое присутствие в регионе. Для диверсифицированных перестраховочных групп Fitch рассматривает текущий конфликт как фактор, влияющий на прибыль через специализированные сегменты. Тем не менее, риск коррелированных убытков может увеличить волатильность прибыли и оказать давление на капитал в случае затяжного конфликта или более системного шока для мировой экономики и финансовых рынков".

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.