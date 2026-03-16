Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - С 10 по 15 марта на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 194 противотанковые мины, 129 противопехотных мин и 724 неразорвавшихся боеприпаса (НБО).
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 10-15 марта организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Trend со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено и обезврежено 129 противопехотных, 194 противотанковые мины и 724 неразорвавшихся боеприпаса.
Также от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 234,5 гектара.