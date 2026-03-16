Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - С 10 по 15 марта на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 194 противотанковые мины, 129 противопехотных мин и 724 неразорвавшихся боеприпаса (НБО).

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 10-15 марта организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.