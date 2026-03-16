В Азербайджане введены штрафы за импорт и экспорт алмазов

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане установлены штрафы за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения государственного органа.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики и закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут штрафоваться на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - от 1000 до 2000 манатов, юридические лица - от 1500 до 2500 манатов.

Кроме того, будет осуществляться государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, обращения, учета, хранения и отслеживания необработанных алмазов.

Необработанные либо лишь распиленные, расколотые или раздробленные драгоценные камни, перечень которых определяется органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, в соответствии с кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, будут считаться необработанными алмазами.

Государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения необработанных алмазов, а также их отслеживания будет осуществляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.