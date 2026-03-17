Названа средняя цена реализованной азербайджанской нефти и газа в 2025 г.

Отметим, что по данным министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году в стране было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 16,2 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), 3,8 миллиона тонн - на "Шахдениз", 0,6 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон", и 7,1 миллиона тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

За отчетный период было экспортировано 23,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат, из которых 20 миллионов тонн обеспечили консорциумы, 2,5 миллиона тонн - SOCAR и 0,6 миллиона тонн - JOCAP.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за прошлый год добыча природного газа составила 50,9 миллиарда кубометров, в том числе товарного газа – 38,9 миллиарда кубометров.