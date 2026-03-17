Названа средняя цена реализованной азербайджанской нефти и газа в 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году средняя цена реализованной азербайджанской нефти составила 68,5 доллара. В 2024 году этот показатель равнялся 84 долларам.
Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса по итогам 2025 года.
"Экспортная цена тысячи кубометров азербайджанского газа составила 289 долларов. Это означает рост на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом", - отметил он.
Отметим, что по данным министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году в стране было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 16,2 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), 3,8 миллиона тонн - на "Шахдениз", 0,6 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон", и 7,1 миллиона тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
За отчетный период было экспортировано 23,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат, из которых 20 миллионов тонн обеспечили консорциумы, 2,5 миллиона тонн - SOCAR и 0,6 миллиона тонн - JOCAP.
По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за прошлый год добыча природного газа составила 50,9 миллиарда кубометров, в том числе товарного газа – 38,9 миллиарда кубометров.