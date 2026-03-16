«Азерэнержи» объявило тендер на ремонтно-строительные работы на Шамкирской ГЭС

БАКУ/ Trend/ - Открытое акционерное общество "Азерэнержи" объявило тендер на закупку ремонтно-строительных работ на Шамкирской гидроэлектростанции и в диспетчерской комнате.

Как сообщает Trend, плата за участие в процедуре составляет 1 000 манатов.

Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 1 мая 2026 года до 10:00 (GMT+4). Вскрытие тендерных пакетов состоится 1 мая 2026 года в 10:00 (GMT+4).

Дополнительная информация по телефону: (+994) 12 490 09 27

Контактное лицо: Араз Мамедзаде

Электронная почта: [email protected]

Адрес: AZ 1005, Баку, улица Академика А. Ализаде, 10