Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:
медалью «За Отчизну»
Гусейнова Рамиля Ариф оглу – майора
медалью «За военные заслуги»
Мовлаева Самира Ягуб оглу – майора
Аббасова Эльсевяра Мухаммед оглу – капитана
Эльдарова Заура Савзихан оглу – капитана
Гусейнова Эльчина Аллахверди оглу – капитана
Фарзалиева Илькина Мирза оглу – лейтенанта
Вагабзаде Шахина Идаят оглу – лейтенанта
Адамова Хаяла Фикрет оглу – старшего сержанта
Гаджизаде Сабухи Эльшан оглу – старшего сержанта
Гахраманзаде Эльмана Гахраман оглу – старшего сержанта", - говорится в документе.