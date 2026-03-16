Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

медалью «За Отчизну»

Гусейнова Рамиля Ариф оглу – майора

медалью «За военные заслуги»

Мовлаева Самира Ягуб оглу – майора

Аббасова Эльсевяра Мухаммед оглу – капитана

Эльдарова Заура Савзихан оглу – капитана

Гусейнова Эльчина Аллахверди оглу – капитана

Фарзалиева Илькина Мирза оглу – лейтенанта

Вагабзаде Шахина Идаят оглу – лейтенанта

Адамова Хаяла Фикрет оглу – старшего сержанта

Гаджизаде Сабухи Эльшан оглу – старшего сержанта

Гахраманзаде Эльмана Гахраман оглу – старшего сержанта", - говорится в документе.