Объявлен тендер на закупку услуг по совершенствованию программного обеспечения в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Строительно-снабженческое объединение Министерства экономики Азербайджанской Республики объявило тендер на закупку услуг по совершенствованию программного обеспечения, связанного с функциональностью программного обеспечения "DeepSage", системы анализа рисков и системы отчетности "TAXESBI", а также систем FATCA и CRS.

Как сообщает Trend, плата за участие в процедуре составляет 600 манатов.

Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 21 апреля 2026 года до 17:30 (GMT+4). Вскрытие тендерных пакетов состоится 21 апреля 2026 года в 17:30 (GMT+4).

Дополнительная информация по телефону: (+994) 12 403 87 38

Контактное лицо: Саадат Абдулазимова

Электронная почта: [email protected]

Адрес: AZ1073, Азербайджанская Республика, город Баку, улица Л. Ландау, 16