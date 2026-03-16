В Баку отправят обновленные олимпийские медали азербайджанских спортсменов

БАКУ /Trend/ - Заменены медали, завоеванные азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, подвергшиеся коррозии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, направленной Международным олимпийским комитетом (МОК) в Национальный олимпийский комитет (НОК).

Отмечается, что серебряная медаль таэквондиста Гашима Магомедова и бронзовая - борца греко-римского стиля Хасрета Джафарова уже заменены на новые. Медали будут отправлены в Баку до 20 марта.

Олимпийские призеры будут приглашены в НОК и им будут вручены обновленные медали.