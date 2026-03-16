«2006-ой год для нас начался с основания компании «PASHA Insurance»» - Мир Джамал Пашаев

«2006-ой год для нас начался с основания компании «PASHA Insurance»». Об этом заявил Мир Джамал Пашаев, заместитель председателя совета директоров «PAŞA Holding». Сегодня, 20 лет спустя, компания «PASHA Insurance» празднует свой юбилей. За это время «PASHA Insurance» превратилась в одного из ведущих игроков на азербайджанском страховом рынке и создала надежную и стабильную среду для своих клиентов.

За прошедшие 20 лет компания «PASHA Insurance» обслужила около 3 миллионов клиентов, как корпоративных, так и частных лиц. За это время компания завоевала доверие деловых партнёров и частных клиентов, оставаясь надёжным партнёром в страховом секторе страны.

За время своего существования страховая компания «PASHA Insurance» оказала положительное влияние на жизнь тысяч клиентов, выступая надежным партнёром в обеспечении их финансовой безопасности в самые сложные и нуждающиеся моменты.

«На протяжении 20 лет основой стратегии развития «PASHA Insurance» является клиентоориентированность. Мы всегда стремились лучше понимать потребности наших клиентов и предоставлять им надёжное и качественное обслуживание. Сегодня, благодаря реализуемым нами инициативам по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и подходам, основанных на цифровых данных, а также применению решений Insurtech, мы выводим страховые услуги на более быстрый, доступный и эффективный уровень. Наша цель создавать более высокую ценность для наших клиентов, используя возможности технологий и инноваций, и оправдывать их доверие долгосрочным партнерством», - заявил Нияз Исмаилов, генеральный директор «PASHA Insurance».

Сегодня «PASHA Insurance», входящая в состав «PASHA Holding», предоставляет услуги примерно 700 тысячам корпоративных и частных клиентов по 36 видам добровольного и обязательного страхования. Международное рейтинговое агентство «AM Best» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ОАО «PASHA Insurance» на уровне «BBB», рейтинг финансовой стабильности на уровне «B++», а прогноз – на уровне «Стабильный».

С момента своего основания «PASHA Insurance» реализует множество социальных проектов на благо общества. Основой социальной миссии компании являются проекты, направленные на образование детей, поддержку национального спорта, инициативы в области здравоохранения и охрану культурного наследия. Кроме того, «PASHA Insurance» отличается тем, что постоянно адаптирует свою социальную деятельность к актуальным и приоритетным темам в соответствии с процессами, происходящими на национальной и глобальной повестке дня. Яркими примерами такой позиции являются оказание поддержки работе медицинских работников во время пандемии, привлечение в нашу страну врачей-специалистов из Кубы, а также реализация психологических и социальных программ для семей и детей, пострадавших во время Отечественной войны.