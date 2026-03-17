Назван объём платежей, обработанных через Правительственный платежный портал в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объём платежей, обработанных через Правительственный платежный портал (ППП), по сравнению с 2024 годом увеличился на 6,6%, в том числе объём безналичных платежей вырос на 9,3%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде через ППП было произведено 114,4 миллиона платежей на общую сумму 8,6 миллиарда манатов. Из них по количеству 79,2% (90,9 миллиона платежей) и по объёму 73,1% (6,3 миллиарда манатов) были осуществлены в безналичной форме.

Обеспечена непрерывная деятельность Межбанковского карточного центра (МКЦ), созданного с целью обработки операций между сервисными центрами с использованием эмитированных в стране платежных карт. В 2025 году через МКЦ было проведено 872 миллиона операций по картам, объём операций в национальной валюте составил 40,3 миллиарда манатов, в иностранной валюте — 79,8 миллиона долларов США и 23,6 миллиона евро.