Иран не закрыл Ормузский пролив, проход судов контролируется – Бегаи

БАКУ /Trend/ - Иран не закрыл Ормузский пролив, вооруженные силы контролируют проход судов.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ограничения на проход через Ормузский пролив связаны с военными авиаударами США и Израиля по Ирану.

Бегаи добавил, что в такой ситуации ни одна прибрежная страна не позволит судам атакующих стран беспрепятственно перемещаться для пополнения своих сил.

Он также заявил, что США, Израиль и их союзники не должны использовать Ормузский пролив для нанесения ударов по Ирану. Суда стран, не участвующих в военных авиаударах по Ирану, могут проходить через Ормузский пролив в координации с иранскими вооруженными силами.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.