Инновации вместо бюрократии: новая цифровая стратегия Казахстана

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Основная цель правительства - внедрить современные технологии во все сферы экономики.

При этом масштабные планы цифровой трансформации сопровождаются структурными вызовами, включая вопросы энергетики и необходимость глубокой модернизации государственного управления.

Согласно данным профильных ведомств, к концу 2025 года высокоскоростной интернет был проведен примерно в 2,6 тысячи сельских населенных пунктов Казахстана, а в 2026 году доступ планируется обеспечить еще для 1,9 тысячи сел. Одновременно развивается инфраструктура обработки данных: в Алматы и Астане уже введены два новых центра обработки данных мощностью 7,4 МВт, а в 2026 планируется запуск трех ЦОДов совокупной мощностью 12,9 МВт.

Рост цифровых сервисов также становится заметным экономическим фактором. Только через мобильное приложение eGov Mobile в 2025 году было оказано более 54 млн государственных услуг, а экспорт казахстанских IT-услуг достиг примерно 1 миллиарда долларов.

Тем не менее цифровизация в Казахстане развивалась неравномерно. В ряде отраслей, включая жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и аграрный сектор, по-прежнему сохраняются устаревшие управленческие и производственные процессы. Это означает, что технологическая модернизация требует не только внедрения новых решений, но и фундаментальной перестройки институциональной среды.

Важным шагом в этом направлении стало принятие в стране Цифрового кодекса и закона "Об искусственном интеллекте". Эти документы формируют правовую основу для использования ИИ, вводят принципы прозрачности и ответственности и закрепляют цифровые права граждан, включая право на защиту персональных данных и пересмотр решений, принятых автоматизированными системами.

Однако активное внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно сопровождается новыми рисками. Одним из наиболее очевидных становится рост киберпреступности и мошенничества, которое с использованием ИИ может становиться более сложным и трудно выявляемым. В связи с этим государственные органы Казахстана планируют усилить систему кибербезопасности и создать механизмы более эффективного обнаружения цифровых угроз.

Другим важным ограничением является энергетический фактор. Развитие центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений, роботизированных производств и цифровых платформ сопровождается значительным ростом энергопотребления. Поэтому власти Казахстана уже поручили профильным ведомствам пересмотреть долгосрочный баланс производства и потребления электроэнергии с учетом масштабирования цифровой инфраструктуры.

В этих условиях, если инфраструктурные проекты будут реализованы в полном объеме, Казахстан может закрепить позиции одного из региональных цифровых хабов Центральной Азии. Развитие платформ GovTech, масштабное внедрение ИИ в государственные услуги и расширение IT-экспорта способны усилить роль страны в региональной цифровой экономике. В таком случае Казахстан может стать площадкой для разработки технологических решений для всего Центральноазиатского региона.

Также возможен вариант, в котором модернизация будет происходить, прежде всего, в наиболее технологически развитых секторах - финансовом секторе, государственном управлении и телекоммуникациях, тогда как другие отрасли будут адаптироваться медленнее. Подобная модель характерна для многих развивающихся экономик, где институциональные реформы требуют больше времени, чем внедрение технологий.

Если проблемы энергоснабжения, кадрового дефицита и кибербезопасности окажутся более серьезными, чем ожидается, темпы цифровизации могут замедлиться. В таком случае страна будет вынуждена сосредоточиться на базовой инфраструктуре - энергетике, образовании и подготовке специалистов - прежде чем масштабировать сложные цифровые проекты.

В долгосрочной перспективе успех цифровой трансформации Казахстана будет зависеть от способности страны синхронизировать технологические реформы с модернизацией экономики и государственного управления. Само внедрение технологий не гарантирует устойчивого роста. Однако при правильной институциональной настройке цифровизация может стать одним из ключевых факторов экономической диверсификации Казахстана и укрепления его позиций в формирующейся цифровой экономике Евразии.