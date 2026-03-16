...
МИД Швеции временно переносит работу посольства в Иране в Баку

16 марта 2026 15:41 (UTC +04:00)
Гюльнара Рагимова
БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить сотрудников своего посольства в Тегеране в Баку на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Иране.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на своей странице в социальной сети X.

"С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Иране МИД Швеции решил временно переместить сотрудников своего посольства в Тегеране. Посольство продолжит работу из Баку.

Ситуация с безопасностью в Тегеране остается очень неопределенной.

МИД Швеции с 2022 года рекомендует воздерживаться от любых поездок в Иран и призывает граждан Швеции покинуть страну", - говорится в публикации.

