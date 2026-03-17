БАКУ/ Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены следующие 9 вопросов:

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Протокола о внесении изменений в «Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств», утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года;

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении»;

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культуре» (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О медиа» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).