Баку в классике Detache-Sabah - мелодии скрипки в атмосферных музейных залах

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся концерт ансамбля скрипачей ансамбля Detache Sabah при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. “Detache-Sabah” — лауреат международных конкурсов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Вечер прошёл в особой атмосфере, объединив изысканное пространство музея и живое звучание скрипок. Художественный руководитель ансамбля - народная артистка, профессор Захра Гулиева, концертмейстер - Сабина Мурадова.

Музыканты представили слушателям разнообразную программу, включившую произведения как классических, так и современных композиторов. Исполнение отличалось тонким ансамблевым взаимодействием, выразительной динамикой и высоким исполнительским мастерством.

Концерт вызвал большой интерес у публики. Зрители тепло принимали каждое выступление, а проникновенные музыкальные номера создали особую атмосферу и подарили гостям вечера яркие и незабываемые впечатления.

