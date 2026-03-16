БАКУ/Trend/ - Средний коридор может стать ключевым маршрутом контейнерных перевозок при закрытии Ормузского пролива.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

"Ормузский пролив является ключевым морским узким местом для мировой контейнерной торговли. В случае его закрытия цепочки поставок контейнеров между Азией, #БлижнийВосток и Европой могут столкнуться с задержками и ростом логистических расходов.

В такой ситуации возрастает значимость альтернативных мультимодальных маршрутов. Один из них - Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой", - отметил он.

Подчеркивается, что транспортировка контейнеров по этому коридору обычно включает:

- 4256 км железнодорожного пути через Центральную Азию;

- Морской участок через Каспийское море около 508 км;

- Железнодорожный путь через Южный Кавказ до Турции и Европы.

"Ключевая региональная инфраструктура, такая как Порт Баку, поддерживает мультимодальные контейнерные потоки по Каспийскому региону. В настоящее время порт имеет ежегодную грузоподъемность около 15 миллиона тонн.

Ведется новый этап развития порта. После завершения его мощность ожидается на уровне 25 миллионов тонн в год, с возможностью обработки до 500 000 TEU контейнеров в год", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что хотя морской транспорт останется доминирующим в мировой контейнерной торговле, возможные сбои в стратегических узких местах, таких как Ормуз, подчеркивают растущую важность диверсифицированных логистических маршрутов. В этом контексте Средний коридор постепенно может укрепить свою роль как дополнительный Евразийский маршрут контейнерных перевозок.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.