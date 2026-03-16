Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские гимнасты на прошлой неделе завоевали 8 медалей на международных турнирах.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики, спортивный гимнаст Никита Симонов занял 3-е место на Кубке мира, организованном в турецком городе Анталья. В финале он набрал 14,100 балла.

На Кубке мира по прыжкам на батуте в нидерландском городе Алкмар смешанная синхронная пара Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов заняла второе место с результатом 51,090 балла, а в синхронной программе мужская пара Гусейн Аббасов и Максуд Максудов стала третьей.

На прошедшем в том же городе международном турнире по прыжкам на батуте Dutch Trampoline Open наши гимнасты достойно представили Азербайджан в индивидуальной программе. Так, Сельджан Махсудова с результатом 56,580 балла и Максуд Махсудов с 60,030 балла поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Гусейн Аббасов же удостоился бронзовой медали с 57,410 балла.

В синхронной программе Омар Гасымлы и Мухаммед Гасанлы завоевали золото с результатом 43,680 балла, а пара Максуд Махсудов – Гусейн Аббасов получила серебряную награду с 51,530 балла.

Отметим, что Сельджан Махсудова во время соревнований также удостоилась специального кубка как спортсменка, представившая самую сложную программу.