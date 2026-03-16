Иран обстрелял американскую военную базу в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сегодня обстрелял американскую военную авиабазу Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как передает Trend, об этом сообщил сам КСИР.
Согласно информации, был поражен склад боеприпасов на авиабазе.
Также сообщается, что США перенаправили истребители с этой авиабазы на другие объекты.
Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.
28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.
8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.
Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.
На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.