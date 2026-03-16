БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане ужесточаются правила в отношении лиц, уклоняющихся от военной службы.

Как сообщает Trend, с целью своевременного и эффективного предотвращения случаев уклонения от призыва на срочную действительную военную службу, был принят Закон Азербайджанской Республики от 27 декабря 2024 года о внесении изменений в соответствующие законодательные акты Азербайджанской Республики, включая Уголовно-процессуальный, Миграционно-административный кодексы, Закон "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и Закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно внесенным этим законом изменениям в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, «уклонение от призыва» означает неявку граждан на медицинское освидетельствование, на срочную действительную военную службу, на собрания и на военную службу по мобилизации без уважительной причины.

Кроме того, внесены поправки в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, касающиеся временного ограничения права граждан покидать страну до принятия решения об их призыве в случае уклонения от призыва на действительную военную службу или мобилизации.

Эти изменения уже отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики от 23 января 2026 года «О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики № 1 от 1 ноября 2001 года «О судебной практике в случаях уклонения от военной службы, произвольного ухода из воинской части или места службы и дезертирства».

Таким образом, в Постановлении Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики перечислен ряд случаев, являющихся деяниями, влекущими ответственность в соответствии со статьей 321.1 Уголовного кодекса.

Если гражданин не является в местное управление, отдел, подразделение или часть Государственной службы мобилизации и призыва на действительную военную службу до окончания срока призыва, а также на медицинское освидетельствование, военную подготовку и обучение без уважительной причины, это считается уклонением от военной службы и влечет ответственность.

Кроме того, медицинское освидетельствование (медицинская справка), также считается уклонением от военной службы. Воспрепятствование вручению повестки о прохождении военной службы, не снятие с военной службы по месту жительства более чем за 3 месяца до окончания текущего призывного периода, а также нерегистрация по месту жительства или невыполнение обязанностей, указанных в статье 7.3 Закона «О воинской службе и призыве», при смене места жительства и неуведомление местного управления, отдела, департамента и подразделения Государственной службы мобилизации и призыва по месту регистрации также могут рассматриваться как действия, влекущие за собой ответственность в соответствии со статьей 321 Уголовного кодекса.

В связи с этим граждане, относящиеся к вышеупомянутым категориям, находящиеся внутри и за пределами страны и не имеющие права на активную отсрочку, обязаны ответственно подходить к исполнению своих воинских обязанностей и обязательств, а также обращаться в структурные подразделения Государственной службы по месту регистрации в сроки, указанные в их воинских удостоверениях и личных кабинетах на платформе mygov.

Совершенствование законодательства в военной сфере направлено на укрепление национальной безопасности страны, своевременное и качественное пополнение Вооруженных Сил призывниками, а также повышение эффективности системы мобилизации.