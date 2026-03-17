Обнародован объем денежных переводов в Азербайджан и за рубеж за 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году через системы денежных переводов в страну зафиксирован рост на 8,7%. Так, за указанный период в страну поступило 1,177 миллиарда долларов США денежных переводов (рост на 0,2%).

По его словам, распределение денежных переводов в Азербайджан по странам выглядело следующим образом: С. Насиров отметил, что объем денежных переводов из Азербайджана за границу за период сократился на 4,1% и составил 505 млн долларов США. Грузия — 26,2 млн долларов США. Великобритания — 26,7 млн долларов США; Россия — 46,4 млн долларов США; США — 76,4 млн долларов США; Турция — 145,7 млн долларов США; Распределение денежных переводов из Азербайджана по странам было следующим: Великобритания — 42,4 млн долларов США. Грузия — 43,6 млн долларов США; США — 100,7 млн долларов США; Турция — 193,2 млн долларов США; Россия — 479,3 млн долларов США; Как передает Trend , об этом сегодня заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.