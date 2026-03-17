В феврале в Азербайджане выросла скорость фиксированного и мобильного интернета - Ookla

БАКУ/ Trend/ - В феврале медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась до 2%, а мобильного интернета - до 3%.
Об этом Trend сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (ИКТА).
Глобальная компания Ookla, занимающаяся оценкой качества широкополосных и мобильных сетей, представила отчет Speedtest Global Index за февраль.
Согласно новому отчету, медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане составила 91,27 Мбит/с, а медианная скорость мобильного интернета - 94,95 Мбит/с.
По сравнению с январем скорость фиксированного широкополосного интернета выросла на 1,39 Мбит/с или 1,55%, а скорость мобильного интернета - на 2,32 Мбит/с или 2,50%.
Этот рост является показателем цифровой трансформации в стране, увеличения спроса на электронные услуги, расширения возможностей дистанционной работы и образования и подтверждает повышение позиции Азербайджана в глобальных рейтингах скорости интернета.