В феврале в Азербайджане выросла скорость фиксированного и мобильного интернета - Ookla

17 марта 2026 10:02 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - В феврале медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась до 2%, а мобильного интернета - до 3%.

Об этом Trend сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (ИКТА).

Глобальная компания Ookla, занимающаяся оценкой качества широкополосных и мобильных сетей, представила отчет Speedtest Global Index за февраль.

Согласно новому отчету, медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане составила 91,27 Мбит/с, а медианная скорость мобильного интернета - 94,95 Мбит/с.

По сравнению с январем скорость фиксированного широкополосного интернета выросла на 1,39 Мбит/с или 1,55%, а скорость мобильного интернета - на 2,32 Мбит/с или 2,50%.

Этот рост является показателем цифровой трансформации в стране, увеличения спроса на электронные услуги, расширения возможностей дистанционной работы и образования и подтверждает повышение позиции Азербайджана в глобальных рейтингах скорости интернета.
