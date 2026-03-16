Дни кино в Гяндже - что увидели зрители (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже прошли Дни кино, организованные Союзом кинематографистов Азербайджана (СКА) в рамках проекта по популяризации национального кинематографа в регионах страны и расширению зрительской аудитории, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В программу вошли полнометражные художественные фильмы режиссера Заура Гасымлы "Тагиев: Нефть" (Tağıyev: Neft) и Мирсадыга Агазаде "Дом благоустроен" (Eviniz abad), полнометражный документальный фильм Пярвиза Гасанова "Башлыбель – Дневник осады" (Başlıbel – Mühasirə gündəliyi), а также короткометражные документальные фильмы Фариза Ахмедова "Последний" (Sonuncu) и Таира Таировича "Это был Харго" (O, Xarqo idi.) Кроме того, зрителям были представлены короткометражные художественные фильмы Эльвина Адыгёзеля "Съёмка госпожи Рены" (Rəna xanımın çəkilişi), Теймура Гамбарова "Гухуроба" (Quxuroba), Орхана Агазаде "Сиденья" (Oturacaqlar), Эмина Эфендиева "Монолог одинокого человека" (Tənha insanın monoloqu) и Гулу Аскерова "Забор" (Hasar).

В рамках показов были также проведены творческие встречи со зрителями, состоялось обсуждение картины. Модератор показов, кинокритик - Айгюн Асланлы. Мероприятия прошли в Центре Гейдара Алиева и Центре Мехсети Гянджеви.

Отметим, что ранее в рамках проекта уже были организованы "Дни кино" в Аране, Лянкяране, Ширване и других регионах страны. В программу показов включены как фильмы, созданные по государственному заказу, так и независимые азербайджанские кинопроекты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!