АБР рассматривает программу по укреплению госфинансовых институтов с участием Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает реализацию программы по коммерциализации и повышению устойчивости государственных финансовых институтов с участием Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Проект планируется профинансировать за счет Специального фонда технической помощи в размере 400 тысяч долларов США, а также Специального фонда партнерства по развитию финансового сектора на сумму 100 тысяч долларов.

Региональная программа технической помощи направлена на проведение исследований и разработок для более глубокого понимания процессов коммерциализации и повышения инвестиционной привлекательности государственных финансовых институтов на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, инициатива предусматривает укрепление институционального потенциала государственных финансовых институтов для привлечения коммерческого финансирования со стороны АБР, софинансирующих организаций и других поставщиков частного капитала.

Как отмечается, программа технической помощи будет ориентирована на укрепление роли АБР как партнера в продвижении финансовой устойчивости и коммерциализации стратегических государственных финансовых институтов, а также на расширение инвестиционных возможностей в регионе, связанных с деятельностью государственных финансовых институтов.

Помимо Азербайджана, проект охватывает Афганистан, Армению, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджу, Острова Кука, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Грузию, Индию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан, Кирибати, Лаос, Малайзию, Мальдивы, Монголию, Мьянму, Науру, Непал, Ниуэ, Пакистан, Палау, Филиппины, Папуа — Новую Гвинею, Китай, Маршалловы Острова, Самоа, Соломоновы Острова, Шри-Ланку, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Туркменистан, Тонгу, Турцию, Тувалу, Узбекистан, Вануату и Вьетнам.