БАКУ/Trend/ - Азербайджанские авиалинии (AZAL) и Великобритания обсудили развитие авиационного сотрудничества и рост международной связности Азербайджана.

Как сообщает Trend, председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев поделился этой информацией в своем аккаунте в соцсети "Facebook".

"Сегодня состоялась продуктивная встреча с Фергусом Олдом по случаю завершения его дипломатической миссии в качестве посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане.

В ходе встречи мы обсудили прочное и эффективное сотрудничество, сложившееся между AZAL и Великобританией в сфере авиации. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в области управления воздушным движением и действующих партнерств, связанных с инфраструктурой авиационного обучения", - отмечается в публикации.

Подчеркивается, что также была обсуждена важная роль международной воздушной связности в развитии туризма и экономического роста: "Тот факт, что в настоящее время 40 авиакомпаний выполняют рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отражает растущую транспортную связанность Азербайджана".

"Хочу поблагодарить Фергуса Олда за его ценный вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами и пожелать ему дальнейших успехов в будущей деятельности", - добавил С.Рзаев.